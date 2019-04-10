Государственная пограничная администрация состоянию на 2019 года потратила 1,3 миллиарда гривен на строительство фортификационных сооружений на российско-украинской границе - так называемый проект «Стена». Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает Слідство.Інфо.

«Стена» должна была обойтись государству в 4 миллиарда гривен. Проект планировали завершить в 2018 году, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют в 2021 году. 1,3 миллиарда гривен, которые уже потратили на строительство, выделяются из государственной программы «Мероприятия по инженерно-техническом обустройстве границы», а также дополнительных источников финансирования. В прошлом году на строительство «Стены» потратили 500 млн гривен.

По словам Слободяна, пока работы на границе возобновились. «С 1 марта в Харьковской и Луганской областях и других участках, где позволяет состояние почвы, возобновились инженерные работы», - сказал он.

Среди генподрядчиков проекта «Стена» - более 10 предприятий.

Напомним, в ноябре 2018 министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о выполнении 47% работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы.

В феврале 2019 года спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что готовность комплекса пограничных сооружений на российско-украинской границе (т.н. проект «Стена») в составляет около 30%.