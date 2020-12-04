Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в органах внутренних дел экс-командира харьковской роты «Беркута» Виктора Шаповалова.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обнародованное в Едином реестре судебных решений определение суда.

«Суд постановил: административный иск... к Главному управлению МВД Украины в Харьковской области, Главному управлению Национальной полиции Украины в Харьковской области относительно признания незаконным и отмены приказа, восстановления в должности, обязательства совершить определенные действия, взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула - удовлетворить частично», - говорится в решении.

В частности, суд постановил отменить приказ Главного управления МВД Украины в Харьковской области № 604 от 6 ноября 2015 года в части увольнения из органов внутренних дел капитана милиции, командира оперативной роты № 2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД Украины в Харьковской области и восстановить это лицо в должности с той же даты.

При этом суд распорядился взыскать с ГУ МВД Украины в Харьковской области средний заработок за время «вынужденного прогула» в размере 11 297,20 грн.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, 10 марта 2016 года Подольский райсуд Киева начал рассмотрение дела в отношении экс-командира роты харьковского подразделения «Беркут» Виктора Шаповалова. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий, что привело к гибели или ранению 110 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в Киеве.

По данным следствия, экс-командир 2-й роты харьковского «Беркута» отдал преступный приказ, который привел к смерти 3 активистов, а также к травмированию 107 человек.

3 октября 2016 года Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.

Впрочем, он признал вину только в незаконном обращении с оружием.

С 2015 года Шаповалов находился под арестом, однако 27 ноября 2019 года Киевский апелляционный суд смягчил избранную ему меру пресечения на ночной домашний арест - с 22:00 до 06:00 - без ношения браслета на основании так называемого закона Савченко.