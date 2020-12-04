Мэр Киева Виталий Кличко вручил 24 ордера на новые квартиры киевлянам-участникам АТО, сообщили ForUm’у в прес-сслужбе городского головы.

Также документы на жилье получат еще 17 защитников Украины, которые сегодня находятся на востоке.

«6 декабря мы отметим очень важный для нашего государства день – День Вооруженных сил Украины. И прежде всего, я хочу поблагодарить каждого военного, каждого защитника, которые защищают нашу землю на востоке Украины. Именно благодаря вам все мы можем жить в мирном городе. А наша обязанность, как городской власти, помогать каждому воину и поддерживать семьи тех героев, которые отдали свою жизнь за Украину. Сегодня семьи наших защитников получают ордера на новые квартиры в домах, которые уже введены в эксплуатацию. В целом это - 41 квартира», - отметил Кличко.

По его словам, начиная с 2015 года, Департаментом строительства и жилищного обеспечения за средства городского бюджета, было приобретено 375 квартир для участников боевых действий и их семей.

«Мы понимаем, что этого мало. Ибо сегодня на квартирном учете в льготной очереди на получение жилья – 3685 семей и одиноких граждан. Это участники АТО, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших и умерших участников антитеррористической операции. Также до конца не решен вопрос о выделении земельных участков для семей погибших участников АТО. Но мы нашли выход. Все понимают, что в столице не хватает земельных участков, гарантированных законодательством для участников АТО. Поэтому столичная власть разработала механизм компенсации их стоимости. В этом году выплачена компенсация за земельные участки 14 членам семей погибших участников АТО на общую сумму 12,1 млн гривен», - подчеркнул Кличко.

Кроме того, ежегодную единовременную материальную помощь в размере 5000 гривен получили 29 667 участников АТО. Город выделил на это 148,4 миллиона гривен. 624 человека из числа членов семей погибших участников АТО получили помощь в 25 тысяч гривен на общую сумму 15,6 млн гривен. Ежемесячную адресную помощь несовершеннолетним детям, пасынкам, падчерицам, в размере 3 тысяч гривен, получили 162 человека на общую сумму 7,7 млн гривен.

Также участники АТО и члены их семей получают материальную помощь по случаю знаменательных дат: Дня Героев Небесной Сотни, Дня памяти и примирения, Дня Независимости Украины, Дня Защитника Украины.

«Киев также, первым в Украине начал выплату ежемесячного пособия родственникам погибших героев, ветеранам войны, получившим инвалидность вследствие боевых действий. И тем, кто находился в плену. Размер этой помощи составляет почти 5000 гривен, - сообщил мэр. - Мы сегодня делаем все, что можем, чтобы отблагодарить и поддержать наших защитников».