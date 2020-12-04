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В Украине не планируют проводить массовое тестирование граждан на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает «Сегодня».

По его словам, стратегия Украины - это увеличение количества экспресс-тестов.

«Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование, то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется – увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов», – сказал Степанов, добавляя, что от этой стратегии отходить не будут.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 декабря зафиксировано 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 
ForUm

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