В Украине не планируют проводить массовое тестирование граждан на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает «Сегодня».
По его словам, стратегия Украины - это увеличение количества экспресс-тестов.
«Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование, то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется – увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов», – сказал Степанов, добавляя, что от этой стратегии отходить не будут.
Напомним, в Украине по состоянию на 3 декабря зафиксировано 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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