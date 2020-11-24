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Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации.

Соответствующий указ №510/2020 от 24 октября обнародован на сайте главы государства.

«Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в документе.

Другим указом президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Хмельницкой областной государственной администрации на Романа Примуша.
ForUm

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