Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Габинета с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации.
Соответствующий указ №510/2020 от 24 октября обнародован на сайте главы государства.
«Уволить Габинета Дмитрия Анатольевича с должности главы Хмельницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в документе.
Другим указом президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Хмельницкой областной государственной администрации на Романа Примуша.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время