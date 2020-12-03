Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения эффективной реализации парламентского контроля», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Законом усовершенствованы положения в части рассмотрения отчетов, докладов и информации государственных органов, вводится отдельная глава, посвященная парламентскому контролю за подотчетность органов исполнительной власти; устранена коллизия между статьей 20 и 240 Регламента – отчеты (доклады, информация) должностных лиц и государственных органов, по которым Верховная Рада наделена учредительными полномочиями, включаются в повестку дня без голосования, отчеты (доклады, информация) других должностных лиц – по инициативе членов профильных комитетов, других субъектов права законодательной инициативы по решению парламента.

С этой целью Регламент дополняется специальными статьями о рассмотрении отдельных отчетов и докладов, которые имеют общий подход и свои особенности.

В то же время новая статья 232.8 Регламента будет регулировать порядок рассмотрения информации других должностных лиц.

Законом усиливается механизм институционального взаимодействия Рады и Счетной палаты и уполномоченного ВР по правам человека - в Регламенте не только прописывается порядок рассмотрения их отчетов и докладов, а предусмотрена возможность отправки рекомендаций и обращения в другие государственные органы и органы местного самоуправления с целью надлежащего выполнения решений институтов парламентского контроля.

Также устраняется коллизия между статьей 9 Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» и частью шестой статьи 208 регламента. Законом усилена действенность парламентских слушаний – рекомендации по результатам слушаний должны содержать сроки предоставления информации о реализации рекомендаций, а также, в случае необходимости, план проведения обсуждений («круглых столов», общественных обсуждений, слушаний в комитетах и ​​т.д.) о состоянии их реализации, списке законопроектов, необходимых для реализации рекомендаций, ориентировочный срок их разработки и внесения и перечень комитетов, которым Верховная Рада поручает разработать соответствующие законопроекты, перечень других мероприятий, направленных на реализации рекомендаций и контроль за их выполнением. Законом уточнены роль и задачи комитетов Верховной Рады в процессе рассмотрения отчетов, докладов и информации государственных органов и должностных лиц. Так, комитеты обязаны рассматривать отчеты на своем заседании, по поручению ВР организовывать и готовить рассмотрение их на пленарном заседании. В то же время они имеют право инициировать вопрос о рассмотрении на пленарном заседании парламента отчетов, докладов и другой информации, представленных в Верховную Раду Украины государственными органами и должностными лицами (если рассмотрение таких отчетов (докладов, информации) прямо не предусмотрено законом) могут проводить общественное обсуждение таких отчетов, докладов и другой информации.

При этом сохраняется конституционно-правовая роль комитетов органов, что способствуют Верховной Раде в осуществлении полномочий по парламентскому контролю, выполняя определенные действия вспомогательного (информационного, экспертного, аналитического и т.п.) характера устранена коллизию между законом Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» и Регламентом в части проведения «часа вопросов к правительству».

Законом выстроена четкая и логическая структура рассмотрения отчетов, докладов и другой информации органов исполнительной власти.

Также усовершенствованы положения по подготовке и рассмотрению отчета Кабмина о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины: 1) программа деятельности должна содержать программные цели, критерии, по которым оценивается степень достижения целей, и задачи, выполнение которых необходимо для достижения целей - эти показатели необходимы для объективной оценки деятельности правительства; 2) Верховная Рада получит права по результатам рассмотрения ежегодного отчета правительства предоставить ему рекомендации и заслушать состояние выполнения этих рекомендаций при следующем ежегодном или внеочередном отчете.

Проект Закона зарегистрирован под №4131.