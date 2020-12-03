также в разделеПолитика
В «Слуге народа» говорят, что Украина может получить ускоренный доступ к вакцине 11
Зеленский назначил нового главу Укроборонпрома 23
В ОПУ заявляют, что Зеленский не влиет на правоохранительные органы 13
В правящей партии Венгрии заявили о «гражданской войне» на Закарпатье 14
Бизнес призвал Зеленского не подписывать закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП 25
Марунич:На контрасте с Зеленским, Медведчук предлагает писать с большой буквы и слово «Независимость», и «Суверенитет» 83
Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА 17
Венгрия хочет, чтобы ОБСЕ направила миссию на Закарпатье 33
Медведчук: Власть Венгрии проявила мужество, выступив против внешнего управления со стороны США и Сороса 18
Посольство Венгрии: На Закарпатье депутаты пели не гимн, а молитву 17
Кулеба: Украина сорвала попытку РФ легитимизировать ОРДЛО через ООН 49
В Раде предлагают не лишать свободы за недостоверное декларирование 29
Глава МИД Венгрии пожаловался НАТО на обыски на Закарпатье 13
Посла Венгрии вызвали в МИД из-за исполнения венгерского гимна депутатами ОТГ 49
Рада может проголосовать бюджет на следующей неделе 10
В Минстратегпроме опровергли информацию о задержании Уруского в Турции 19
Арахамия: Более миллиона чиновников могут избежать декларирования 14
Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником 8

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временно исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №530/2020 обнародован на сайте главы государства.

«Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской областной государственной администрации на Козыря Сергея Вячеславовича», - говорится в документе.

Как сообщал ForUm, должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года занимал Юрий Гусев, а 2 декабря 2020 года Кабмин согласовал проект указа о его увольнении в связи с переходом на другую работу.

Зеленский назначил Гусева директором Государственного концерна «Укроборонпром».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги