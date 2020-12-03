Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря временно исполняющим обязанности председателя Херсонской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №530/2020 обнародован на сайте главы государства.
«Временно возложить исполнение обязанностей главы Херсонской областной государственной администрации на Козыря Сергея Вячеславовича», - говорится в документе.
Как сообщал ForUm, должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года занимал Юрий Гусев, а 2 декабря 2020 года Кабмин согласовал проект указа о его увольнении в связи с переходом на другую работу.
Зеленский назначил Гусева директором Государственного концерна «Укроборонпром».
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