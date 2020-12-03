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Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, который в 2014 году призвал уважать «выбор крымчан на референдуме», скончался в возрасте 94 лет, сообщает  Укринформ.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. За последние месяцы д'Эстена несколько раз госпитализировали с проблемами сердца. Последний раз в больницу его забрали 17 ноября, где он находился 5 дней.

Прощание с бывшим главой Франции состоится в семейном кругу.

Д'Эстен родился в состоятельной дворянской семье на оккупированной Францией территории Германии. Был правоцентристом, принимал участие в разработке Европейской конституции и выступал против принятия Турции в ЕС. Более 10 раз посещал СССР и РФ.

В марте 2014 экс-президент призвал мир уважать «выбор» крымчан, имея в виду незаконный референдум о присоединении полуострова к России. Тогда же он говорил, что Украина и Крым – это две разные проблемы, утверждая, что полуостров отдали Киеву по непонятным причинам.

«Крым был завоеван Россией два века назад. Хрущев по необъяснимым причинам отдал его Украине. Это проблема мирная, демократическая, которую нужно решать спокойно. Это внутреннее дело только этих двух заинтересованных сторон. Западная Европа не имеет к этому отношения. Это выбор населения Крыма», – повторил он нарративы пропаганды Кремля в эфире росТВ.

Тогда же Д'Эстен заявил, что Украина «не станет членом ЕС и НАТО: это невозможно, но она может быть привилегированным партнером Европы». По его словам, «просто в России сильный режим» и «мы не антирусские во Франции, напротив, мы чувствуем, что близки с Россией».
ForUm

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