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Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях на Закарпатье ситуацию «гражданской войны».

Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от партии «Фидес» и Христианско-демократической народной партии (KDNP), сообщает Европейская правда.

«Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженных сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины на Закарпатье», - говорится в заявлении, которое является реакцией на проводимые обыски СБУ.

Депутаты заявляют, что обыски были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.

Они считают, что «скоординированные рейдерские действия против законных организаций венгерского меньшинства» напоминают «методы сталинской тоталитарной системы». Депутаты называют такие действия неприемлемыми в государстве, где действует верховенство права.

«В стране, ассоциированной с ЕС, которая неоднократно заявляла о своем намерении интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, такие события являются недопустимыми, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания», - заявили они.

Депутаты утверждают, что украинское правительство годами попирает права венгерского меньшинства. В частности, они вспомнили о принятии законов Об образовании и О языке как пример нарушения прав национального меньшинства, которые  «могут иметь серьезные последствия».

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».

Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла в Венгрии.
ForUm

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