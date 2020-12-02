Бизнес призвал президента не подписывать и вернуть на доработку законопроект 4439-д по либерализации применения кассовых аппаратов, который ставит в неравные условия тех, кто торгует одинаковыми товарами онлайн и офлайн.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

«Именно через интернет реализуется нелегально ввезенная и контрафактная (поддельная) продукция. Так, например, нелегальный алкоголь, который составляет около 50%, не находится в официальных сетях, зато через интернет товар реализуют без РРО, без марок акцизного налога, лицензии и тому подобное. Также большая доля подделок и нелегально ввезенных активно реализуется через заведения общественного питания. То же касается реализации через интернет бытовой техники и электроники, которая не соответствует требованиям законодательства в части безопасности, электромагнитной совместимости, не подлежит гарантийному ремонту. Ювелирные изделия и текстиль, которые завезены нелегально или низкокачественные, тоже реализуются через интернет-магазины и социальные сети, которые нелегально используют чужие торговые марки», - подчеркнули в Ассоциации.

«Честный бизнес устал работать в неравных условиях. Конечно, в сложившейся ситуации из-за коронавируса бизнесу нужна помощь и поддержка. Однако нельзя предоставлять «медвежью услугу», кажущуюся помощь, которая только усиливает теневой сектор в стране и затягивает пояс честному бизнесу. Работаешь - декларируй свою деятельность. Все просто. Почему одни это делают, а другие - протестуют. И вполне логично вопрос, откуда страна рассчитывает выплачивать пенсии, социальные выплаты и т.д., если продолжать закрывать глаза на проблему теневого рынка. Опять облагая дополнительными сборами тех, кто и так уже платит, ведь это проще, чем внедрить механизм обеления экономики», - заявила исполнительный директора ЕБА Анна Деревьянко.

Относительно отмены ряда штрафов и переноса сроков их применения, принятое решение автоматически отменяет стимул соблюдать учет товаров и официально декларировать средства. Практика применения штрафа в 1 грн это подтвердила.

Также народные депутаты полностью отобрали у потребителей возможность, проверив подлинность фискального чека, получить компенсацию стоимости товара, в случае если их права были нарушены. Таким образом, принятый законопроект 4439-д существенно вредит не только цивилизованным и справедливым условиям ведения бизнеса, но и украинским потребителям.

Кроме этого, данный законопроект мешает детенизации экономики Украины и не позволит наполнить государственный бюджет поступлениями.

«Бизнес призывает президента Украины не подписывать данный законопроект и вернуть его в парламент на доработку. То, что прозрачный бизнес ведет цивилизованный диалог, а не проводит митинги под стенами Верховной Рады, не означает, что предпринимателям не болит», - резюмировали в ассоциации.

Как сообщал ForUm, 1 декабря Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку до 1 января 2022 года использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения.