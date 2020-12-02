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Кабинет Министров не будет продлевать действие карантина выходного дня, одновременно на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНИАН.

«Можно констатировать, что мы получили положительный эффект. К концу карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тыс. случаев заболевания меньше, чем это было прогнозируемо», - сказал он.

По словам Шмыгаля, усиленные меры карантина на выходных несколько стабилизировали ситуацию и наблюдается «выравнивание в больницах по занятости коек».

«Это позволяет нам снять именно эти ограничения. И на выходные, и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны», - подчеркнул глава правительства.

Ранее министра здравоохранения  Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не будет рекомендовать продление сроков карантина выходного дня в Украине, который действовал в ноябре.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. 
ForUm

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