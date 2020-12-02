В мобильном приложении «Вдома», предназначенном для контроля самоизоляции, добавлено несколько функций, в частности отсчет времени до прибытия на место самоизоляции, а также увеличен срок верификации личности. Об этом на брифинге рассказал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает Укринформ.

«Обновление приложения «Вдома», которое уже доступно в App Store, Google Play, а также поддерживается HUAWEI AppGallery - это таймер 24 часа до достижения пользователем места изоляции. Например, вы приезжаете в Украину из красной зоны. На границе вас просят установить приложение. Вы понимаете, что ваша дорога занимает определенное время. С момента установления начинается отсчет времени, за которое вы должны добраться до места самоизоляции. Есть такое действие, как покинуть место самоизоляции, например выйти погулять с собакой, сходить в аптеку, поехать на тестирование. Также увеличен срок верификации с 15 до 20 минут ... И оповещения-напоминания о необходимости это сделать каждые 4 минуты», - рассказал Кучер.

По его словам, через приложение теперь также поступает официальное извещение о получении отрицательных результатов ПЦР-теста. В приложении также появились функции проверки наличия симптомов, функционал которой построен по принципу вопрос-ответ, и информирование о контактных лицах, которые должны пойти на самоизоляцию.