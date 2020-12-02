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По результатам опроса, проведенного 28-30 ноября, 62% украинцев недовольны деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает пресс-служба Социологической группы Рейтинг.

При этом 34% опрошенных довольны работой главы государства в этом направлении.

Кроме того, деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 28%, недовольны - 68%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 60%, затруднились оценить - 12%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета Министров (72%) и Верховной Рады (78%).

Напомним, в Украине по состоянию на 2 декабря зафиксирован 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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