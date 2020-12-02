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В Украине по состоянию на 2 декабря зафиксирован 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1447 человек, летальных случаев – 169, выздоровели 13882 человека, проведено тестирований за сутки - 67 626 (в том числе методом ПЦР - 44445, методом ИФА - 23181).

За все время пандемии в Украине заболели 758 264 человека, выздоровели - 369 054,   летальных исходов - 12 717, проведено ПЦР-тестов - 4607034.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 74012 случаев;

Винницкая область - 17 715 случаев;

Волынская область - 24 791 случай;

Днепропетровская область - 40 148 случаев;

Донецкая область - 23752 случаи;

Житомирская область - 30 233 случая;

Закарпатская область - 23 646 случаев;

Запорожская область - 32 555 случаев;

Ивано-Франковская область - 37 546 случаев;

Киевская область - 39503 случая;

Кировоградская область - 5506 случаев;

Луганская область - 6467 случаев;

Львовская область - 47 477 случаев;

Николаевская область - 19 448 случаев;

Одесская область - 46 985 случаев;

Полтавская область - 23 291 случай;

Ривненская область - 31 798 случаев;

Сумская область - 30 354 случая;

Тернопольская область - 28 375 случаев;

Харьковская область - 56 361 случай;

Херсонская область - 10 659 случаев;

Хмельницкая область - 30 228 случаев;

Черкасская область - 24 046 случаев;

Черновицкая область - 34 150 случаев;

Черниговская область - 19 218 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года было зафиксировано 12498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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