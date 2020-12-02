За январь-ноябрь 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в ноябре в общий фонд государственного бюджета поступило 85,5 млрд грн, роспись выполнена на 106,2% или на 5 млрд грн больше запланированного.

По платежам, взимание которых контролирует ГНС, поступления составили 53,3 млрд грн, утвержденный показатель выполнен на 111,6%, или +5,5 млрд грн.

Впервые с начала текущего года, нарастающим итогом, выполнена роспись поступлений в общий фонд государственного бюджета. Так, за январь-ноябрь 2020 при росписи 802,6 млрд грн в бюджет поступило 805,9 млрд грн, выполнение составляет 100,4%, или +3,3 млрд гривен.

По оперативным данным ГКСУ, за январь-ноябрь 2020 расходы по общему фонду государственного бюджета составили 940,6 млрд грн, или 90,3% от росписи отчетного периода. При этом, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 составляли 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период.