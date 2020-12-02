В Донецкой области на шахте «Добропольская» во время выполнения работ по устройству крепи в лаве погиб горнорабочий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 2 декабря в 02:20 горнорабочий очистного забоя «Шахты «Добропольская» ООО «ДТЭК Добропольеуголь» во время выполнения работ по устройству крепи в лаве пласта на горизонте 450 м попал под шток комбайна для получения угля.

Полученные 40-летним мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас на месте трагического происшествия проводятся первоочередные следственные действия. Причины гибели горняка будут установлены после проведения судебных экспертиз.

Под процессуальным руководством Добропольского отдела Константиновской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины).