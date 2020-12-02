Карантин выходного дня не показал эффективных результатов в Киеве. В столице и в целом по Украине продолжает наблюдаться стремительный рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

По его словам, карантин выходного дня был введен как один из альтернативных методов уменьшения социальной активности.

«Сегодня он не показал свою эффективность и целесообразность при данных условиях. Результатов по карантинным мерам (выходного дня. - Ред.) - нет никаких. С эпидемиологической точки зрения. Возможно, какие-то другие», - сказал Рубан.

Он добавил, что такие ограничения являются эффективными, если нет резкого роста заболеваемости COVID-19.

«Сегодня мы наблюдаем стремительный рост заболеваемости в целом по Украине, по региону. Поэтому он неэффективно влияет. И нет таких показателей, подтверждающих его эффективность», - отметил Рубан.

Напомним, коронавирус за прошедшие сутки, 1 декабря, обнаружили еще у 1735 киевлян.