Коронавирус прошедшие сутки обнаружили еще у 1735 киевлян. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1735 больных коронавирусом. 16 случаев - летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1339 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 74 012», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет и 57 девочек от пяти месяцев до 17 лет. А также 684 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и 72 мальчика от десяти месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 69 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки всего больных за время пандемии - 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23763 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 277, Дарницком - 258, Соломенском районе - 214 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 декабря зафиксирован 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.