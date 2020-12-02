Депутаты Сюртивской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги пели не национальный гимн Венгрии, а «молитву венгров, которой несколько сотен лет».

Об этом говорится в заявлении посольства Венгрии в Украине, передает «Европейская правда».

«Выяснилось, что человек, сделавший запись и опубликовавший ее с очевидно недоброжелательной целью - который, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах - намеренно не записал государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии», - говорится в заявлении.

«Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому). Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине», - пояснили в посольстве.

Следует отметить, что гимн, «которому несколько сотен лет», написан в 1823 году венгерским поэтом Ференцем Кельчеи.

В посольстве также указали на статью 6 Закона Украины «О национальных меньшинствах в Украине», принятого в 1992 году, которая гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

Это стало возможным благодаря такому примерному и современному законодательному положению, и сейчас уже десятилетиями наблюдается практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к разным национальностям и меньшинствам будет беспрепятственно продолжаться в Украине», - заявили в посольстве.

Напоменим, в Закарпатской области Служба безопасности Украины проверяет информацию об исполнении во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной общины гимна Венгрии.

1 декабря по этому поводу в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.