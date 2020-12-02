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Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 от Pfizer и BioNTech, которая показала свою эффективность на 95, сообщает УНИАН со ссылкой на ВВС.

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения признало вакцину безопасной. Поэтому вакцинация людей из приоритетных групп может начаться в ближайшие дни.

На данный момент Британия заказала 40 миллионов доз вакцины. Их хватит для вакцинации 20 миллионов человек — каждый должен получить по две прививки. Первые дозы вакцины прибудут в страну в ближайшие дни.

Напомним, в ноябре компании Pfizer и BioNTech объявили, что их кандидат на вакцину против COVID-19, BNT162b2, продемонстрировал 95-процентную эффективность в защите от коронавируса лиц, которые не были ранее инфицированы SARS-CoV-2. Установлено, что защита достигается через 28 дней после начала вакцинации, состоящий из схемы приема двух доз.

BioNTech и Pfizer подали запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на разрешение на использование их вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в Евросоюзе.
ForUm

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