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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто проинформировал коллег в НАТО об обысках у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье и призвал их проявить солидарность с Будапештом.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее видео Сийярто выложил на своей странице в Facebook.

По его словам, последние обыски свидетельствуют о том, что запугивание венгров и разжигание антивенгерской ненависти все еще находится на уровне политики центрального правительства.

«Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО», - сказал министр.

Петер Сийярто обратился к министрам иностранных дел стран НАТО с двумя просьбами. Кроме проявления солидарности, он призвал не оказывать давление на Венгрию, чтобы она отказалась от своего вето на проведение заседаний Совета Украина-НАТО на министерском уровне. После обыска в понедельник он сказал, что никто не может ожидать такого жеста от Венгрии после таких событий.

Министры иностранных дел Европейского Союза встретятся в Брюсселе в следующий понедельник, и Сийярто также поднимет этот вопрос там, попросив своих коллег высказаться по этому вопросу и проявить солидарность.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».

После этого Венгрия вызвала посла Украины и заявила, что будет жаловаться в НАТО из-за обысков на Закарпатье.
ForUm

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