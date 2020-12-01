Россия считает безответственными заявления избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывести российских «миротворцев» из Приднестровья и «вряд ли примет» такое требование.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает «Европейская правда».

«Мне трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских «миротворцев», но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, — это факт», - заявил Лавров.

Он отметил, что цель, по которой «миротворцы» находятся в Приднестровье - не допустить «нового всплеска кровавого конфликта». Он заявил, что именно российские военные остановили горячую фазу приднестровского конфликта и с тех пор держат его в «замороженном, но не смертельном состоянии».

Кроме того, в Приднестровье российские военные охраняют склады боеприпасов в селе Колбасна, и «прекращение контроля чревато опасными инцидентами», заявил Лавров.

Напомним, 30 ноября Санду на большой пресс-конференции в Кишиневе выступила за реформирование миссии «миротворцев» в Приднестровье и превращение ее в гражданскую.

Санду отметила, что в Приднестровье находятся российские «миротворцы», а также оперативная группа российских войск (ОГРВ), которые необходимо вывести с территории Молдовы. Пребывание последних не предусматривает ни один договор или двустороннее соглашение.

Поскольку в Приднестровье нет опасности военных действий, Санду предлагает заменить действующую «миротворческую» миссию, которая регулируется договором 1992 года, на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.