также в разделеМир
В США первые случаи COVID-19 были до выявления в Китае 14
Верховный суд отменил приговор экс-президенту Кыргызстана 12
СМИ: В Брюсселе на секс-вечеринке задержали евродепутата 30
BioNTech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины в ЕС 14
В Турции ввели комендантский час и запретили выходить на улицу 32
Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года 17
ВОЗ впервые с сентября отметила снижение числа заболевших COVID за неделю 14
В Кремле прокомментировали призыв Санду вывести военных РФ из Приднестровья 26
Moderna заявила, что ее вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев COVID-19 20
На белорусском госТВ одних и тех же людей показывают в разных ролях 16
Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья 99
В Нигерии боевики «Боко Харам» убили более 40 человек 11
Сербия передумала высылать посла Черногории 9
Врача Марадоны подозревают в непредумышленном убийстве 19
Пресс-секретарем Белого дома станет спикер Госдепа времен Обамы 13
СМИ: НАТО готовится предоставить Грузии ПДЧ 10
Байден травмировал ногу, гуляя собакой 33
Cмертник взорвал автомобиль у военной базы Афганистана: десятки жертв 18

Россия считает безответственными заявления избранного президента Молдовы Майи Санду о необходимости вывести российских «миротворцев» из Приднестровья и «вряд ли примет» такое требование.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает «Европейская правда».

«Мне трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских «миротворцев», но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, — это факт», - заявил Лавров.

Он отметил, что цель, по которой «миротворцы» находятся в Приднестровье - не допустить «нового всплеска кровавого конфликта». Он заявил, что именно российские военные остановили горячую фазу приднестровского конфликта и с тех пор держат его в «замороженном, но не смертельном состоянии».

Кроме того, в Приднестровье российские военные охраняют склады боеприпасов в селе Колбасна, и «прекращение контроля чревато опасными инцидентами», заявил Лавров.

Напомним, 30 ноября Санду на большой пресс-конференции в Кишиневе выступила за реформирование миссии «миротворцев» в Приднестровье и превращение ее в гражданскую.

Санду отметила, что в Приднестровье находятся российские «миротворцы», а также оперативная группа российских войск (ОГРВ), которые необходимо вывести с территории Молдовы. Пребывание последних не предусматривает ни один договор или двустороннее соглашение.

Поскольку в Приднестровье нет опасности военных действий, Санду предлагает заменить действующую «миротворческую» миссию, которая регулируется договором 1992 года, на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
3238 грн.
9
Теги