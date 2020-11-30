Избранный президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских военных, передает Укринформ.

«Это не просто декларации. Это необходимость. Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск (из Приднестровья. – Ред.)», - сказала Санду.

Она также напомнила, что министр обороны РФ Шойгу сам в прошлом году поднимал этот вопрос.

Как известно, Приднестровье, где русскоязычное население составляет большинство, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Россия военно и экономически поддерживает сепаратистский режим в регионе, а присутствие своих войск называет «миротворческой операцией». В то же время международное сообщество признает Приднестровье частью Молдовы.

На территории непризнанного Приднестровья дислоцированы части 14-й российской армии. Как известно, на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года РФ обязалась вывести до конца 2002 года с территории Приднестровья (Республика Молдова) свою группу войск и боеприпасы (на складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов), что, впрочем, так и не было сделано.

В мае 2017 года Конституционный суд Молдовы постановил, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету государства.

По результатам выборов в ноябре 2020 года президентом Молдовы стала Майя Санду, победив действующего президента Игоря Додона, имевшего пророссийский имидж.