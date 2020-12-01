Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Представляя Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак отметил, что сегодня в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать.

«Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обид. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну», - отметил руководитель Офиса президента.

Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработка «единого голоса».

Ермак выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.

Напомним, 20 октября Арестовича назначили спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.