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Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву отменили приговор и тюремное заключение за освобождение в 2013 году криминального лидера Азиза Батукаева.

Об этом говорится в решении Верховного суда, передает УНИАН.

Суд постановил направить дело обратно в райсуд в Бишкеке для его пересмотра.

Напомним, Атамбаева арестовали в августе 2019 года – после двухдневного противостояния между силовиками и его сторонниками. В столкновениях тогда ранения получили более 170 человек, один сотрудник службы безопасности погиб.

Экс-президента вместе с 13 сторонниками обвинили в убийстве, покушении на убийство, угрозах или нападении на представителей власти, захвате заложников и силовом захвате власти.

Атамбаев получил 11 лет и 2 месяца тюрьмы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Судебное разбирательство по этим обвинениям продолжается до сих пор. Ход заседаний суда замедлили проблемы со здоровьем обвиняемого, неявка адвокатов и введение чрезвычайного положения из-за COVID-19.

6 октября бывшего президента Кыргызстана освободили из СИЗО в Бишкеке на фоне массовых акций протеста против официальных результатов парламентских выборов. Однако 10 октября его снова арестовали и обвинили в организации незаконной демонстрации в столице 9 октября.
ForUm

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