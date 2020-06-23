Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев получил 11 лет и 2 месяца тюрьмы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на приговор Первомайского районного суда Бишкека.

«Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества», – заявил судья Эмильбек Каипов.

Решением суда Атамбаев лишен государственных званий и государственных наград – орденов «Данакер» (Примиритель) и «Манас» II степени, медали «Данк» (Слава), именных часов президента.



Конфискации подлежат 5 автомобилей экс-президента, земельные участки в Чуйской и Иссык-Кульской областях Кыргызстана, а также бывшие в собственности Атамбаева компании ОАО «Медиа Форум» ОсОО «Форум», «Автомаш» и телеканал «Апрель», счета и ценные бумаги в ряде киргизских банков.



Решением Первомайского районного суда Бишкека бывший генпрокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева также признана виновной и приговорена к штрафу в 5 млн сомов ($66,6 тыс.). Она также лишена чина государственного советника III класса и звания «Заслуженный юрист».



Суд также признал виновным экс-советника председателя Госслужбы исполнения наказания Кыргызстана Калыбека Качкыналиева: он приговорен к 2 годам тюрьмы. Вместе с тем в связи с отбытием срока наказания Качныналиева освободили из зала суда.

Академика Абдухалима Раимжанова суд оставил без назначения наказания в связи с истечением срока давности дела.



В рамках дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в коррупции подозревались 19 бывших чиновников Кыргызстана. С 14 подозреваемыми были подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием.



Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню.

Позже парламентская комиссия установила, что об освобождении Батукаева ходатайствовал экс-омбудсмен КыргызстанаТурсунбек Акун, а к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН. Однако в 2013 году расследование не было завершено.



В 2019 году в МВД Кыргызстана заявили о возобновлении расследования.

В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для освобождения от отбывания наказания.

27 июня 2019 года парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения к уголовной ответственности.

Атамбаева подозревают в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева. Кроме того, по данным журналистов, экс-президент скрыл в декларации земельные участки.

7 августа специальные силы Кыргызстана начали штурм резиденции Атамбаева в поселке Кой-Таш.

Атамбаев был задержан и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности 8 августа 2019 года. До этого он был в статусе свидетеля, но отказывался приходить на допрос.

Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока.