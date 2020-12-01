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Министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал отток медработников за границу в том случае, если зарплаты медикам в следующем году не будут повышены. Как передает Укринформ, об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова на ICTV.

«Если мы не поднимем заработную плату нашим медицинским работникам, они, особенно после COVID-19, стали магнитом для всех европейских стран. COVID-19 всем медицинским системам поставил двойку. Вся эта концепция, что нам не надо такое количество врачей, рухнула, и сейчас наши медицинские работники начнут выезжать, и начнут по специальности, которую уже изучили все в нашей стране - реаниматолог-анестезиолог. Их 7500. Они доказали, что они очень профессиональные специалисты. И это показатели, на которые сейчас ориентируются европейские страны, - уровень смертности в нашей стране. Именно поэтому я не согласился с этим бюджетом, я не поддержал его на заседании правительства», - сказал Степанов.

Он напомнил, что в предложениях, которые Минздрав подавал в проекте бюджета на 2021 год, была заложена заработная плата врача на уровне 23 тысячи гривень, медицинской сестры - 17 тыс., санитарки - 12 тыс. Также в бюджетном запросе Минздрава были учтены все лекарственные средства, медицинские изделия для оказания медицинской помощи.

«Сейчас не вопрос каких-то шикарных вещей, нам нужно банально выжить. Мы увидели все в каком состоянии находится наша медицина», - сказал Степанов.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины сообщила, что в новом бюджете на 2021 год на здравоохранение на Программу медицинских гарантий 2021 намерены выделить 123 млрд грн.
ForUm

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