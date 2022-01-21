Следователи столичного главка полиции совместно с оперативниками управления стратегических расследований в Киеве и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачили незаконную деятельность двух мужчин, работавших в одной из городских больниц.

По данным пресс-службы ведомства, заведующий патологоанатомическим отделением и врач-патологоанатом за «вознаграждение» пообещали подготовить и выдать тела умерших. Кроме этого, фигуранты требовали и получали неправомерную выгоду от родственников умерших за ускорение вскрытия, хранение тел в холодильных камерах, подготовку и захоронение, которые должны предоставляться бесплатно.

В начале апреля прошлого года правоохранители задержали правонарушителей в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении очередной неправомерной выгоды в размере 4 000 гривен.

В дальнейшем следователи следственного управления полиции Киева сообщили 39-летнему врачу-патологоанатому о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины - просьба предоставить неправомерную выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение каких-либо действий с использованием положения, занимаемого работником на предприятии, в учреждении или организации в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую ​​выгоду, или в интересах третьего лица, а 62-летнему заведующему патологоанатомическим отделением – по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую ​​выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение таким должностным лицом в интересах предлагающего, обещающего или предоставляющего неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица какого-либо действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

Судом для правонарушителей были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. В настоящее время материалы уголовных производств вместе с обвинительными актами направлены в суд для рассмотрения дела по существу. Мужчинам грозит от двух до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.