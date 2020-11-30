В новом бюджете на 2021 год на здравоохранение на Программу медицинских гарантий 2021 намерены выделить 123 млрд грн, сообщила Национальная служба здоровья Украины.

«НСЗУ будет эффективно и прозрачно распределять каждую сумму средств на Программу гарантий. Но при условии выделения 123 миллиардов на ПМГ 2021 не будет средств на несколько очень важных для страны и граждан вещей», - отмечается в сообщении.

Так, в предложенном бюджете на 123 млрд на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено лишь 14,5 млрд грн. «Учитывая динамику заболеваемости и рост нагруженности на систему, уже во втором квартале нам придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19 и отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами», - предостерегли в НСЗУ.

Чтобы преодолеть пандемию, нужно закладывать средства не только на лечение, а и на предотвращение инфицирования. Самый надежный способ – это вакцинация. В бюджете объемом 123 млрд в программе медицинских гарантий 2021 недостаточно средств для повышения финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от COVID-19. Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии еще на многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом - выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни.

Кроме того, бюджет в 123 млрд не позволит НСЗУ ввести доплаты за достижения индикаторов качества для первичной и экстренной помощи. А это – как раз об изменениях к лучшему, которые должен почувствовать пациент: семейные врачи лучше оказывают помощь, экстренка быстро везет пациента именно туда, где его могут спасти. Также НСЗУ придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам. А онкологические заболевания - среди лидеров в причинах смертности в Украине.

«Пандемия очень четко определила приоритеты на уровне государства. Сейчас очень важно со всей ответственностью подойти к вопросам организации и финансирования системы здравоохранения, чтобы государство было способно и вовремя предотвратить, и быстро отреагировать на вызовы», - резюмировали в НСЗУ.