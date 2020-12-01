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Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев прокомментировал принятие решения об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП.

«Ну что ж... последний акт балета РРО 2020 отыгран. Решение принято. Печаль», - написал он в Telegram.

В другом сообщении нардеп упомянул сообщение коллеги по фракции Максима Бужанского, который назвал «усилия Гетманцева по выведению бизнеса из тени беспрецедентными в истории нашей страны».

«Если бы минувший год был хоть на миллиметр отдан борьбе с контрабандой на таможне, можно было бы не ломать усилия Гетманцева по выведению бизнеса из тени», - написал Бужанский.

Как сообщал ForUm, 1 декабря Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отсрочку до 1 января 2022 года использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения.
ForUm

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