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С 16 января 2021 языком обслуживания потребителей должен быть государственный – украинский, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

«В соответствии со статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке», - отмечается на странице омбудсмена в Facebook.

«В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был - обслуживание должно быть украинским. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. В случае нарушения твоих прав на получение информации и услуг на украинском языке обращайся к Уполномоченному по защите государственного языка», - призвали у омбудсмена.
ForUm

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