Министерство образования и науки Украины не имеет полномочий принимать решения относительно трудоустройства или увольнения преподавателей высших учебных заведений. Об этом в МОН отметили в ответ на запрос Радио Свобода о ситуации в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова в связи с высказываниями преподавательницы этого заведения Евгении Бильченко.

Министерство указывает на то, что действует в рамках Конституции и законов Украины, а также положения о МОН.

«В соответствии с частью третьей статьи 34 Закона Украины «О высшем образовании» назначение и освобождение от должности работников, решения других кадровых вопросов относится к исключительной компетенции руководителя учреждения высшего образования», - разъясняют в ведомстве.

Кроме того, согласно ранее обнародованной позиции МОН, языковой вопрос «может и должен обсуждаться в демократичном обществе, исключительно с уважением и толерантностью».

«Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все – украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению министерства, дискуссии вокруг языка «не могут доводиться до абсурда» и должны иметь риторику уважения, независимо от позиции.

Радио Свобода направило запрос ректору Национального педагогического университета имени Драгоманова по этой ситуации.

Накануне глава Первичной профсоюзной организации работников НПУ профессор Иван Горбачук обнародовал обращение, в котором осудил высказывания преподавательницы кафедры культурологии и философской антропологии университета Евгении Бильченко по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Поводом стало сообщение Бильченко, в котором она называла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного «лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии». Кроме того, в сети распространились отрывки выступлений Бильченко, на котором она заявляет о «неонацизме» в Украине, а также называет войну России против Украины «братской». Студенческое сообщество факультета украинской филологии и литературного творчества имени А. Малышко НПУ имени Драгоманова осудило позицию преподавательницы. Студенты в частности призвали руководство университета «отреагировать на ситуацию».