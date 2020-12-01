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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Офис генерального прокурора и поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.  

Он выразил убеждение, что среди более чем десяти тысяч работников прокуратуры много честных и порядочных людей. «Я хочу пожелать всем вам, а особенно молодежи, которая только начинает свой сложный профессиональный путь: никогда не забывайте, почему вы выбрали эту профессию. Какие принципы всегда хотели защищать и в какие идеалы всегда верили. Не давайте, пожалуйста, никому убедить вас, что система работает и ничего невозможно с этой системой сделать. Не становитесь заложниками образа. Тем более среди ваших коллег есть немало достойных примеров для подражания», - подчеркнул президент.

По его словам, процесс реформирования органов прокуратуры будет в ближайшее время успешно завершен. «На обновленную прокуратуру наше общество возлагает большие надежды. Я как президент искренне желаю вам оправдать их, никогда не терять собственную веру в закон и справедливость, действовать решительно, быстро, разрушить все стереотипы и достичь исторических успехов в службе на благо нашего государства. Ну и, конечно, - крепкого здоровья вам и вашим семьям», - сказал он.

Зеленский также вручил работникам прокуратуры государственные награды. «Благодаря таким работникам прокуратуры были привлечены к ответственности десятки преступников. А сотни миллионов гривен возмещены, возвращены или сэкономлены государственному бюджету. А главное – это именно те правоохранители, которые ежедневно «лупають сю скалу». И доказывают, что честный и профессиональный прокурор в Украине - это не миф, не фантастика и не исключение из правил», - отметил президент.  
ForUm

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