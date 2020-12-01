Глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров призвал правоохранителей провести брифинг в связи с обысками в благотворительной организации, подозреваемой в сепаратизме.

«Когда мне приписывают инициативу в тех следственных действиях и обысках, которые проводились по венгерским фондам на Закарпатье, это в определенной степени обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии – я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила – это не аргумент, особенно в политике… Вместе с тем, есть объективные реалии. И я считаю, что в демократическом европейском государстве глава областной государственной администрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов, как бы этого не ожидали. Собственно, такое невмешательство предусмотрено законодательством», - написал он в Facebook.

Петров призвал правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций.

«Со своей стороны, приглашаю к открытому и честному разговору всех депутатов новоизбранного областного совета. Я всегда готов к диалогу, даже в таких трудных ситуациях», - отметил глава ОГА.

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела на Закарпатье санкционированные обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

СБУ проверяет информацию о причастности венгерского фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, речь идет о «распространении действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны».

После этого Венгрия вызвала посла Украины и заявила, что будет жаловаться в НАТО из-за обысков на Закарпатье.