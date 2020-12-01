Штаб гражданской защиты Республики Хорватия в понедельник принял решение о временном запрете и ограничении пересечения границы страны с 1 по 15 декабря 2020 года. Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии.

«Запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС и прибывают в Хорватию непосредственно из стран Европейского Союза, входящих в зеленый список стран, определенных Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний, не имеют признаков болезни и не были в тесном контакте с больным человеком», - сообщили в посольстве.

Граждане Украины с разрешением на проживание в странах ЕС, которые проезжали транзитом без задержания через другие страны ЕС к контрольно-пропускным пунктам Хорватии, на пограничном переходе должны доказать, что они не задерживались в транзитных странах, и в этом случае запрет с этого решения не распространяется на них. Другим гражданам Украины, которые направляются из стран ЕС, будет разрешен въезд в Республику Хорватия при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанный не позднее 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход), либо с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата. Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию при исключительных основаниях:

1. Медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за пожилыми людьми.

2. Пограничники.

3. Работники в транспортной отрасли.

4. Дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей.

5. Лица, путешествующие транзитом.

6. Лица, путешествующие с целью обучения.

7. Моряки.

8. Лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам, деловым причинам имеют другие экономические интересы.

Гражданам Украины, которые указаны в пунктах 1, 7 и 8, будет разрешен въезд в Хорватию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, действительного 48 часов, или при въезда в Хорватию с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Лица, следующие Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии https://entercroatia.mup.hr/ и распечатать регистрационный номер заявки - такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии.

При пересечении границы и пребывания в Республике Хорватия все лица обязаны соблюдать эпидемиологические меры безопасности и общие и специальные рекомендации и инструкции Хорватского института общественного здоровья.