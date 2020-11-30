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На текущей неделе предполагается принятие законопроекта, который касается электронного декларирования чиновников.

Как передает УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета председателей фракций и руководителей комитетов парламента.

Он напомнил, что рабочая группа Верховной Рады подготовила свой законопроект и параллельно был разработан и внесен в парламент президентский законопроект по этому вопросу.

«А дальше на базе этих двух законопроектов мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все положительные аспекты, которые отражены как в одном законопроекте – президентском, так и в законопроекте, который был наработан рабочей группой в парламенте за последние две недели», - отметил Разумков.

Он отметил, что если быстро будут достигнуты договоренности, консенсус, то «уже на этой неделе по процедуре, которую мы называем ковидной, мы сможем этот вопрос рассмотреть в стенах Верховной Рады Украины и быстро выйти на результат».

Председатель ВР выразил надежду, что все фракции и группы парламента в этом заинтересованы.


Напомним, 27 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации.
ForUm

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