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Действия НАБУ в деле VAB Банка и запроса на экстрадицию и арест главы финучреждения Олега Бахматюка несут угрозу как самому аресту, так и правовому имиджу Украины. Речь об этом идёт в статье «Суд, которого не было. Как в НАБУ «дорисовывали» дело Бахматюка», опубликованной изданием Delo.ua.

«Скандал вокруг VAB Банка и 1,2 миллиардов утраченных кредитных гривень: на поверхности - очередная эпопея вокруг вожделенных банковских активов, а «под водой» - немного другая история, так сильно напоминающая банальный политический заказ, для выполнения которого была привлечена в частности проамериканская «разведгруппа» или, как «говорят в народе» – НАБУ, да и суды с прокуратурой подсобили – давнишней, еще той, из старого режима», - говорится в публикации.

Автор напоминает, что в ноябре 2019 года НАБУ признал главу банка Олега Бахматюка и ещё семерых членов правления подозреваемым в незаконном выведении средств из финучреждения и сговоре с должностными лицами НБУ.

«Правда, на тот момент Бахматюк находится за границей. Понимая, что «дело пахнет жаренным», а именно – объявлением в международный розыск, сторона защиты прибегает к превентивным мерам. 29 ноября адвокаты сообщают украинским правоохранительным органам о местонахождении Бахматюка. Несмотря на отсутствие оснований, уже 13 декабря детектив НАБУ вносит постановление об объявлении Бахматюка в международный розыск. Вскоре досудебное расследование закрывают, материалы по подозрению Бахматюка перерастают в отдельное уголовное производство. Детективы НАБУ попытались вручить повестку и подозрение в обход закона на территории Австрии, при этом совершая следственные действия на территории другого государства без уведомления этого самого государства. Другими словами, украинские антикоррупционеры попутно совершили грубое вмешательство в суверенитет другого государства», - подчеркивает он.

Уже в апреле 2020 года следственный судья не признал действительным объявление в международный розыск, однако после вмешательства прокуратуры Высший антикоррупционный суд все же принял решение об аресте Бахматюка заочно.

«По имеющейся информации, и сам Сытник наведывался по данному делу в антикоррупционный суд во время разбирательств. Ни подозрения, ни повестки от НАБУ олигарх не дождался и по сей день. При этом антикоррупционеры пытаются добиться экстрадиции олигарха, однако в Офисе Генпрокурора запрос на экстрадицию возвращают - о местонахождении Бахматюка следственные органы были официально уведомлены», - отмечается в публикации.

В статье указывается, что подобные действия могут привести к невозможности ареста О.Бахматюка и репутационным потерям.

«Можно нарваться на пресловутые «европейские права человека» и тогда уже арест Бахматюка за границей могут признать нарушением прав на личную неприкосновенность. Ведь это решение, основанное на незаконном объявлении в международный розыск. Не исключено, что НАБУ намерено предпринимает все возможное, чтобы добиться отказа в выдаче Бахматюка, при этом «умыв руки», мол, мы сделали все возможное, и посетовав на чрезмерную либеральность «европейских взглядов в вопросе прав преступников». Либо же попытка «замазать» собственные промахи, допущенные в спешных попытках во что бы то ни стало поймать «нерадивого банкира». Но как бы там ни было, а вопрос уже не только в выдаче подозреваемого. Ведь подобный правоохранительный произвол со стороны НАБУ становится серьёзной имиджевой угрозой: Украина рискует на весь мир прослыть страной, где права человека во время следственных действий ничем не защищены», - подчёркивает автор публикации.
ForUm

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