также в разделеМир
Черногория и Сербия обоюдно выслали послов 7
Тихановская хочет встретится с Путиным 11
Британские истребители перехватили военные самолеты РФ возле Шотландии 11
В ОАЭ взорвали четыре небоскреба 46
Посол ЕС: Голодомор - преступление против украинцев и человечества 14
В Британии ошибочно диагностировали COVID-19 у более тысячи граждан 9
Европол нанес мощный удар по международному наркокартелю 16
Президент Армении отправился в Москву 36
По требованию Трампа в Висконсине пересчитали голоса 30
Вакцину от коронавируса Pfizer начали развозить по миру 67
Из-за смерти Марадоны в Аргентине возбудили уголовное дело 13
Из-за COVID-19 в Молдове вводят чрезвычайное положение 23
В Иране убили физика, которого называли «отцом иранской бомбы» 218
Словакия отложила массовое тестирование – усомнились в эффективности 15
В Европе впервые будут судить иранского дипломата за тероризм 13
Трамп готов покинуть Белый дом при одном условии 40
Facebook выплатил $53 тысячи штрафа за отказ перенести серверы в Россию 21
В ВОЗ рассказали, как коронавирус от летучей мыши передался человеку 22

Вероятный победитель президентских выборов в США, демократ Джозеф Байден намерен встретиться в ближайшее время с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Белсат, обнародованном в субботу, 28 ноября.

«Мы планируем встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу», - заявила политик.

Кроме США, Тихановская, по ее словам, планирует посетить Норвегию и Великобританию.

Также оппозиционер сообщила, что все страны, с лидерами которых она общалась, высказали готовность оказать Беларуси финансовую поддержку, необходимую для восстановления экономики, поддержки СМИ, профсоюзов и репрессированных граждан после ухода Александра Лукашенко.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская озвучила позицию по Крыму.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги