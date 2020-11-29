Вероятный победитель президентских выборов в США, демократ Джозеф Байден намерен встретиться в ближайшее время с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Белсат, обнародованном в субботу, 28 ноября.

«Мы планируем встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу», - заявила политик.

Кроме США, Тихановская, по ее словам, планирует посетить Норвегию и Великобританию.

Также оппозиционер сообщила, что все страны, с лидерами которых она общалась, высказали готовность оказать Беларуси финансовую поддержку, необходимую для восстановления экономики, поддержки СМИ, профсоюзов и репрессированных граждан после ухода Александра Лукашенко.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская озвучила позицию по Крыму.