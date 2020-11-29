За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 978 человек, зафиксировано 120 летальных случаев, 4243 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 29 ноября.
Суточный показатель заболеваемости традиционно снизился на выходных, но остается на высоком уровне. Днем ранее был зафиксирован антирекорд, за сутки заболело 16 294 человека.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 722 679 человек, из них 339 378 выздоровели, летальных исходов — 12 213.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
г. Киев — 69018 случаев;
Винницкая область — 17 272 случая;
Волынская область — 23 905 случаев;
Днепропетровская область — 37 651 случай;
Донецкая область — 22602 случая;
Житомирская область — 29 590 случаев;
Закарпатская область — 23 065 случаев;
Запорожская область — 30 150 случаев;
Ивано-Франковская область — 35 930 случаев;
Киевская область — 36 996 случаев;
Кировоградская область — 5085 случаев;
Луганская область — 6239 случаев;
Львовская область — 45 636 случаев;
Николаевская область — 18173 случая;
Одесская область — 44 131 случай;
Полтавская область — 21 779 случаев;
Ровенская область — 30 807 случаев;
Сумская область — 28 185 случаев;
Тернопольская область — 27 662 случая;
Харьковская область — 55 221 случай;
Херсонская область — 10 009 случаев;
Хмельницкая область — 29 419 случаев;
Черкасская область — 22 529 случаев;
Черновицкая область — 33 512 случаев;
Черниговская область — 18 113 случаев.
Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
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