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СБУ в День памяти жертв голодоморов в субботу, 28 ноября, опубликовала ряд документов СССР о переписи населения Украины в 1937 году.

"Миллионы украинский погибли во время Голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признавала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют рассекреченные ныне архивы", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованным документам, всесоюзная перепись населения 1937 года показала, что в Украине проживает 29 миллионов человек, тогда как демографы ожидали, что на тот момент в стране должно было быть 35 млн жителей. 

"Такой итоговый отчет "не понравился" руководителям компартии. Поэтому руководителей переписи, в том числе Олимпия Квиткина, обвинили в "заполучениы искусственно заниженных и извращенных цифр" и по традиции - расстреляли. Хотя тот малоизвестный Квиткин не побоялся написать правду: что коллективизация привела к вымиранию людей, наиболее активные и трудоспособные крестьяне бегут из колхозов и те разваливаются, а социализм "не улучшает, а удушает благосостяние широких масс населения", - сообщают в СБУ.

С рассекреченными документами можно ознакомиться по ссылке.

28 ноября в Украине день памяти жертв голодоморов, самым масштабным из которых был Голодомор 1932−1933 годов, организованный советскими властями.
ForUm

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