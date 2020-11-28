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28 ноября в Украине день памяти жертв голодоморов, самым масштабным из которых был Голодомор 1932−1933 годов, организованный советскими властями.

В этот короткий период миллионы украинцев погибли из-за искусственно спровоцированного голода в украинских деревнях. Официальное число жертв — около 3,9 миллиона, но распространенным также является мнение, что в этот период погибло не меньше 7 млн человек.

Памятная дата ежегодно приходится на четвертую субботу ноября.

Официально День памяти жертв голодоморов отмечается с 1998 года. Первые десять лет церемония в Киеве проходила перед памятным знаком на Михайловский площади. С 2008 года, после открытия Национального музея «Мемориал жертв Голодомора», церемонию перенесли туда.

В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине начинается акция «Зажги свечу».
ForUm

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