также в разделеОбщество
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе 8
Сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора 16
В Украине за сутки зафиксировано 16 294 новых случая COVID-19 9
Замдиректора рынка «Столичный» назвал Владу Молчанову рейдером и главной проблемой предприятия 22
27 ноября. Картина дня 20
В РФ бывшему главе Нафтогаза дали 4 года условно 20
СМИ назвали варианты введения локдауна в Украине 25
В программе медгарантий-2021 на лечение COVID-пациентов предусмотрели 14,5 миллиарда 8
Степанов: В случае введения локдауна общественный транспорт останавливать не будут 24
В Польше тяжело ранили двух студентов из Украины 15
Завтра в Украине – снег с дождем 18
Глава Гослесагентства пригласил Ющенко садить лес на Луганщине 49
Минздрав обновил перечень стран «красной» и «зеленой» зон 18
Укрзализныця возобновляет курсирование поезда «Гуцульщина» 10
В 2019 году вид на жительство в ЕС получили 757 тысяч украинцев 28
В Госпродпотребслужбе выступают за введение локдауна 25
ПРООН поддерживает создание свободной экономической зоны на Донбассе 11
Степанов: Локдаун может свести к нулю распространение COVID-19 26

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров выделить средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве. Средства будут выделены уже 30 ноября.

Об этом сообщает президентская пресс-служба.

«Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны выполняться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен», - сказал Зеленский.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, 30 ноября Кабинет министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

По данным пресс-службы, Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине. Утром они прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в Киеве. После этого они прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг. Участники траурной церемонии прошли к скульптуре "Горькая память детства", возле которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.

Напомним, в Украине сегодня, 28 ноября, отмечают День памяти жертв голодоморов. В 16:00 проходит минута молчания, после чего по всей Украине начинается акция "Зажги свечу".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги