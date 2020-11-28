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В крупнейшем округе штата Висконсин закончили пересчет голосов. Его провели по требованию кампании президента Дональда Трампа.

Об этом пишет "Голос Америки".

Всего в округе Милуоки проголосовали около 460 тысяч избирателей. В результате пересчета, в Байдену были добавлены 257 голосов, Трампу – 125.

Байден уже объявлен победителем выборов в Висконсине – он обошел Трампа более чем на 20 тысяч голосов.

Штаб Трампа потребовал пересчета в двух наиболее густонаселенных округах, в основном, поддерживающих демократов. За пересчет штаб Трампа заплатил 3 млн долларов. Пересчет во втором округе - Дейн - должен быть завершен в воскресенье.

Ожидается, что Трамп подаст судебный иск, чтобы оспорить результаты выборов во всем штате. Однако времени для этого остается мало: Висконсин планирует сертифицировать результаты президентских выборов во вторник.

Напомним, Трамп готов покинуть Белый дом при одном условии.
ForUm

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