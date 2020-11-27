Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters

При этом он в очередной раз заявил о массовых фальсификациях на выборах.

По словам Трампа, если большинство голосов выборщики отдадут за Байдена, он уйдет с должности. Хотя ему все же будет трудно отступить в этой ситуации. Также действующий президент отказался ответить на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации нового главы государства.

Заседание коллегии запланировано на 14 декабря.

В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей, и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.