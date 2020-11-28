также в разделеВыборы
В воскресенье в Черновцах будут избирать мэра 8
КИУ: В пяти городах зафиксировали нарушения на повторных выборах 12
На выборах в Днипре победил Филатов 24
Мэром Ривного стал ректор духовной семинарии 22
Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова 20
Экзит-полы: В Днипре, Львове Черкассах и Николаеве побеждают действующие мэры 24
«Опора»: Явка во втором туре в 11 городах составила 29,3% 16
Наблюдатели фиксируют нарушения на местных выборах 13
ЦИК назвала явку избирателей по состоянию на 13:00 21
Наблюдатели Опоры попали в жуткое ДТП в Запорожской области 32
МВД: В «день тишины» зафиксировали 61 нарушение 13
В Полтаве члены УИК получили cообщения с призывом не идти на выборы 8
Сегодня в Украине проходит второй тур местных выборов 63
Депутат от Слуги народа Максим Гузенко фальсифицирует выборы на Сумщине 179
В воскресенье украинцы будут избирать мэров 11 городов 17
За организацию скупки голосов штабом Вадима Ляха по заявлению жителя Славянска открыто дело 34
В Ужгороде перед вторым туром выборов разоблачили схему скупки голосов 10
ЦИК показала десятку партий, которые получат больше всего мандатов 29

Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области на 28 марта 2021 года.

Сообщается, что в ЦИК поступило постановление Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата от Слуги народа Зиновия Андрийовича.

Избирательный процесс промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня голосования.

Нардеп Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франкиськои области.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днипре, Николаеве, Ривном, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
9
Теги