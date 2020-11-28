Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области на 28 марта 2021 года.
Сообщается, что в ЦИК поступило постановление Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата от Слуги народа Зиновия Андрийовича.
Избирательный процесс промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня голосования.
Нардеп Андрийович написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность городского головы города Надворная Ивано-Франкиськои области.
Как сообщал ForUm, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днипре, Николаеве, Ривном, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.
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