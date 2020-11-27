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Мэр Киева Виталий Кличко призвал почтить в субботу память жертв Голодомора и политических репрессий. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

«Завтра, в субботу мы будем чтить память жертв Голодомора и жертв политических репрессий. Миллионы украинцев были уничтожены советской властью искусственно созданным голодом. Так пытались подавить волю и достоинство украинцев, уничтожить национальное сознание. Это - ужасная страница в истории Украины. Мы должны сохранить память о тех страшных событиях и распространять правду об этой трагедии», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что важно не только международное признание Голодомора как геноцида украинского народа, но и наше собственное осознание большой трагедии.

«Я призываю всех в субботу, в 16:00, зажечь свечу памяти и поставить ее на подоконнике. Сохраним память. Сохраним правду...», - сказал Кличко.
ForUm

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