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Игорь Уманский на совещаниях с участием представителей всех силовых и контролирующих органов в Офисе президента мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы, заявил глава ОП Андрей Ермак.

«Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого. Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, в правительство и правоохранительной системы. И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас», - написал он в Facebook. 

Ермак уточнил, что сегодня провел встречу со своим бывшим советником.

«У нас нулевая толерантность к коррупции – это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды.

Также я повторил то, что сказал ему по телефону раньше – считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочитать об этом в интернете», - отметил Ермак.

Как сообщалось, 12 ноября советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский подал в отставку.   

Позже на брифинге он заявил, что сделал это в связи с нерешенностью ситуации в Налоговой и Таможенной службах. Уманский напомнил, что его основной кейс в ОП касался «борьбы со схемами в Налоговой и Таможенной службах». «Эти полгода прошли, кейс, по моему глубокому убеждению, провалился, поэтому подал заявление», - сказал он.
ForUm

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