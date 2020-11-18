Игорь Уманский подал в отставку с должности советника руководителя Офиса президента в связи с нерешенностью ситуации в Налоговой и Таможенной службах.

Об этом он заявил на брифинге 18 ноября, передает Укринформ.

Уманский напомнил, что его основной кейс в ОП касался «борьбы со схемами в Налоговой и Таможенной службах».

«Эти полгода прошли, кейс, по моему глубокому убеждению, провалился, поэтому подал заявление», - сказал он.

Экс-чиновник также отметил: «И ситуацию вокруг таможни и налоговой, Автодора, общее озвучивал - реакция (руководства Офиса президента - ред.) была достаточно бурная, но, к сожалению, я не увидел соответствующих действий. Именно поэтому убежден, что только через публичную позицию, через публичное давление на руководителей власти можно изменить их позицию... Именно поэтому, чтобы иметь возможность публично об этом говорить, я написал заявление (об увольнении - ред.), потому что имея статус советника это делать некорректно и неэтично. Заявление об отставке я подал», - сказал Уманский.

При этом он добавил, что «напряжение вокруг «Большого строительства» в обществе давно», поскольку именно эта статья расходов за последние годы выросла больше всего, в том числе «бюджет на следующий год, плановый, превышает бюджет Министерства обороны и равен бюджету на всю систему здравоохранения».

«Я докладывал эту информацию руководителю Офиса президента, на что получил просьбу сделать более детальное исследование. Я его сделал и полтора месяца назад передал соответствующие материалы руководству Офиса. По моей информации, эти материалы уже изучают правоохранительные органы», - уточнил Уманский.

Он также прокомментировал информацию о взаимосвязи его отставки с якобы предполагаемым увольнением министра здравоохранения Максима Степанова.

«За эти два дня я увидел очень много инсинуаций и попыток разных людей, политиков, экспертов сделать вывод, что же стоит за этими заявлениями, стоящим. В том числе называли и фамилии некоторых олигархов. Затем связали это со Степановым. То, что сейчас происходит в медицинской сфере, - это ответственность министерства и защищать господина Степанова должен сам господин Степанов, и отвечать перед обществом, почему в этих восемь месяцев не был подготовлен систему... и господин Степанов, безусловно, я думаю, должно также публично отвечать, почему так мало было сделано», - заявил Уманский.

Как сообщалось, 12 ноября советник руководителя Офиса президента Игорь Уманский подал в отставку. О ее причине он обещал рассказать после принятия решения по его заявлению.