Переизбранный четвертый раз мэр Львова Андрей Садовый в интервью Радио Свобода

рассказал, считает ли пятого президента Украины Петра Порошенко своим врагом после «мусорной блокады» Львова в 2016-м и местных выборов, когда главным конкурентом Садового стал нынешний соратник лидера «ЕС» Олег Синютка, которого сам Порошенко всячески поддерживал во время избирательной кампании и агитировал против Садового.

«Я никогда не считал Порошенко врагом, я его считаю пятым президентом Украины. Если Петр Алексеевич приедет во Львов и захочет выпить кофе, то welcome, пожалуйста. Он знает, где я работаю, и часто заходил сюда, без проблем», - рассказал Садовый.

По его словам, с Порошенко он знаком давно – еще со времен, когда тот занимался бизнесом - а при президентской каденции Порошенко имел очень много встреч с ним.

«Единственное, что он мне не предлагал, это - свой кабинет», - иронически добавил Садовый, вспоминая о том периоде.

При этом, по мнению переизбранного мэра Львова, последние месяцы «настолько ударили» по «Европейской солидарности» Порошенко, что, если бы выборы были сегодня, то «ЕС» «имела вдвое меньше депутатов» во львовском горсовете.

В то же время Садовый как мэр готов сотрудничать с этой политической силой.

25 ноября Андрей Садовый был официально зарегистрирован мэром Львова. Городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов во втором туре 22 ноября. За кандидата от «Самопомочи» проголосовали 143 466 избирателей, за представителя от «Европейской солидарности» Олега Синютку - 84 277. Разница между кандидатами – 59189 голосов.