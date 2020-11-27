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Следователи ГБР в Киеве сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника одного из отделов Департамента централизованного администрирования сетей и системного сопровождения Государственного предприятия «Информационные судебные системы» Государственной судебной администрации Украины. Он подозревается в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем, что привело к потере, блокированию информации, искажению процесса обработки информации и нарушение установленного порядка ее маршрутизации (ч. 1 ст. 361 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Установлено, что в начале 2019 чиновник, находясь в должности заместителя начальника отдела, несанкционированно получил доступ к учетной записи другого работника отдела, через который получил удаленный доступ к серверам ГП «ИСС» ГСА Украины, обеспечивающих деятельность АИС «Единая судебная информационно-телекоммуникационная система». Он запустил алгоритм поиска и сканирования внутреннего адреса электронного кабинета, чем вмешался в работу автоматизированной системы.

В дальнейшем из-за несанкционированного вмешательства в работу указанной автоматизированной системы, чиновник разместил на ее серверах электронные файлы, которые по своим функциям способны выполнять сбор паролей к учетным записям с последующим их сохранением в директории «/tmp».

Указанные действия привели к потере, блокированию информации, которая обрабатывается в АИС ЕСИТС, искажению процесса обработки информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от 600 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура. Оперативное сопровождение - СБУ.
ForUm

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